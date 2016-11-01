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    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вновь стал победителем Блог-лиги

    Завершился октябрьский сезон Блог-лиги, по результатам которого победителем вновь стал блог Ф@Н@Т ФУТБОЛ@. За этот месяц он собрал более 45 тысяч просмотров, обогнав на финишной прямой блог «Ла Примера: заметки юного испанца». Этот блог финишировал вторым с результатом в почти 42 тысячи просмотров.

    Оба автора сильно оторвались от своих соперников. Блог, занявший третье место, набрал 18 тысяч просмотров. И этим блогом стал – Vanity Fair.

    Самыми популярными материалами этих трех блогеров стали посты про самую красивую фанатку на Евро-2016, про 11 лучших воспитанников «Реала», про плохое судейство и про девушек из инстаграма Криштиану Роналду.

    Поздравляем победителей, которые получают 5000р, 3000р и 2000р соответственно. Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами по адресу blogs@bombardir.ru, указав в теме письма «Блог-лига. Октябрь».

    Новый сезон стартует уже сегодня! Если вы считаете, что можете делать материалы намного круче, то скорее заводите свой блог на «Бомбардире». И вот вам для этого раз подсказка, два подсказка и три подсказка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 09:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +43

      The_Red 1 ноября 2016, 12:15

      Призеров с плодотворной работой!

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 ноября 2016, 09:48

      Когда объявят победителя Фантазиста за Спартак-ЦСКА?!

      -1
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Munez89 1 ноября 2016, 12:15

      Хороший вопрос)

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Munez89 1 ноября 2016, 13:27

      А они уже есть, оказывается: http://bombardir.ru/news/486111

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > The_Red 1 ноября 2016, 17:32

      Спасибо!

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 1 ноября 2016, 05:49

      Поздравляем!!!!!!!!

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