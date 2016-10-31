В Томске установят ледовую скульптуру волку Забиваке

В Томске будет установлена скульптура из льда талисману чемпионата мира-2018 – волку Забиваке. Сооружение станет украшением ледового городка на площади в центре города.

«Я гулял по Новособорной и заметил, что в плане у нас есть один незаполненный участок – большая клумба за фонтаном. Нужно сделать там детский уголок «Лесная полянка»: слепить фигуры лесных зверей из снега – белочку, зайчика, олененка. А в центр поставить томского волка Забиваку и сделать хорошую подсветку», – сказал мэр Томска Иван Кляйн.

Напомним, идея создания Забиваки принадлежит студентке кафедры графического дизайна Томского государственного университета (ТГУ) Екатерине Бочаровой. По ее словам, в качестве прототипа талисмана выступил домашний питомец – той-терьер Тайсон.