Мутко: «В российском судействе нужно выстроить систему, а то в последнее время одни вопросы»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что перед новым главой департамента судейства и инспектирования РФС Андреем Будогосским поставлена задача выстраивания системы работы отечественных арбитров.

«Внимательно все изучали и смотрели, как работают люди, и дали возможность этому специалисту. Сегодня очень важно выстроить эту систему, какой она должна быть со стратегической точки зрения. Мы подписали конвенцию УЕФА, и нам надо ей соответствовать: выстроить четкую систему от получения образования до попадания в систему Премьер-лиги, от классификации арбитров до системы оценки, от защиты наших арбитров до системы наказания.

Надо выстроить систему, а то в последнее время одни вопросы: кто, как и почему попал, как оценивают работу. Есть квалифицированные арбитры, которые могут справляться со своими обязанностями, но на них идет огромное давление, поэтому они должны быть защищены, от ошибок никто не застрахован. Нужно и методическую работу начинать. Вот эту работу Андрей Дмитриевич Будогосский сделает, он человек опытный, большой специалист», – сказал Мутко.