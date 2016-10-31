Будогосский: «С российским судейством нужно что-то делать»

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что ему было трудно отказаться от предложения российского футбольного руководства. По его словам, предложенная им программа получила одобрение со стороны президента союза Виталия Мутко.

«Особенных эмоций нет. Нахожусь в рабочем настроении. Предложение возглавить департамент судейства возникло на прошлой неделе. Бывают такие предложения, от которых трудно отказаться, ведь с нашим судейством нужно что-то делать. Планы дальнейшей работы сформулированы в программе на 80 страниц, которая очень подробно обсуждалась с Виталием Мутко на прошедшей неделе.

Программа одобрена. Осталось обговорить детали. Когда это будет сделано, тогда можно будет говорить о конкретных шагах. Вы их увидите», – сказал Будогосский.