Главой департамента судейства и инспектирования РФС будет назначен Будогосский

В ближайшем времени произойдут изменения в руководстве департамента судейства и инспектирования РФС. Вместо исполняющего обязанности главы Алексея Николаева на постоянной основе будет назначен Андрей Будогосский. Николаев при этом может сосредоточиться лишь на судейской работе или же стать одним из заместителей нового главы департамента. Также рассматривается вариант с внедрением структурных изменений в управлении арбитрами – может быть воссоздана коллегия судей.

Будогосский является одним из ведущих методистов в области судейства. Ранее он работал арбитром, а также возглавлял центр «Футбольный арбитр». Стоит отметить, что он воспитал значительную часть судей РФПЛ.