Кредиторская задолженность РФС за 2016 год составляет 460 миллионов рублей. Об этом заявил глава организации Виталий Мутко. По словам 57-летнего функционера, сумма долга будет погашена до конца следующего года.

«Главное – стабильность погашения задолженности. Вы знаете, что у РФС большие затраты: это проведение различных турниров, подготовка сборных, многое другое... Все стоит денег. Надо работать в рамках своего бюджета, согласно которому на конец года кредиторская задолженность составит около 460 миллионов рублей. Эту сумму до конца 2017 года, как и планировалось, мы погасим. Конечно, можно было бы взять средства из бюджета следующего года и погасить раньше, но делать этого не будем», – сказал Мутко.