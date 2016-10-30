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    Нигматуллин доволен игрой Глушакова в этом сезоне

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Денисе Глушакове. Напомним, хавбек отметился голом и голевой передачей в матче 12-го тура РФПЛ против ЦСКА (3:1).

    «Не хотел бы делать громких заявлений, но Глушаков сейчас играет заметную роль в команде. Он уже достаточно опытен, и лидерских качеств от него ждут давно. Я думаю, что Аленичев желал такой игры от Глушакова, и я рад, что в этом году он себя так проявляет», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Газета.ру

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    30.10.2016 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 30 октября 2016, 14:49

      я разве Руслан Нигматулин не DJ?

      -1
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