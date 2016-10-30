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    Павленко, Лебеденко и Балай выйдут на поле с первых минут матча «Урал» – «Терек»

    Известны стартовые составы «Урала» и «Терека» на матч 12-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча пройдет сегодня, 30 октября. Начало матча в 12:00 по московскому времени.

    «Урал»: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко, Фидлер, Кулаков, Емельянов, Чантурия, Ставлец, Лунгу.

    Запасные: Заболотный, Тимофеев, Хозин, Меркулов, Панков, Новиков, Серченков, Коробов, Подоксенов, Жуков, Конате, Бугуи.

    «Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Факундо, Иванов, Роши, Лебеденко, Балай.

    Запасные: Годзюр, Кен, Плиев, Торже, Митришев, Садаев, Мбенгуе, Кадыров, Мирзов, Грозав.

    Источник: РПЛ

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    30.10.2016 11:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 30 октября 2016, 12:22

      Успеха Уралу!!!

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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 30 октября 2016, 12:04

      Жду очередного гола Балая. Без Павлюченко Уралу будет очень тяжело.

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