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    Рейнгольд: «Игнашевич и Березуцкий должны заканчивать с футболом после матча со «Спартаком»

    Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру московской команды в дерби с ЦСКА (3:1), которая состоялась в рамках 12-го тура РФПЛ.

    «Дерби, конечно, удалось. Полный стадион, праздник футбола, четыре мяча. О ЦСКА мне больно говорить, команда рассыпается. Им надо менять позиции. Руководство пошло по легкому пути: всех распродали, никого не купили, играют старым багажом. Слуцкий тут ни при чем. Все вопросы к Гинеру. Я не хочу, чтобы ЦСКА пошел по тому пути, которым много лет назад пошел «Спартак».

    По игре разбирать в принципе нечего, «Спартак» играл на три головы выше. Мне жалко некоторых людей, которые после этой игры, как мне кажется, должны заканчивать с футболом. Это Игнашевич и Березуцкий. Все три мяча «Спартака» были забиты по центру, так нельзя играть сзади. Может, в первом мяче Акинфеев пустил сумасшедшую пенку. Но Березуцкий уже не успевает, это возраст. Зе Луиш показал: ребята, вы свое отыграли, хоть и очень много дали нашему футболу. И это еще Промес сыграл неудачно.

    Есть игроки, которым бы я близко не дал больше шанса. Это Миланов, очень сдал Тошич, безобразно играет Траоре, плюс безобразно играет центральная зона. Хулиганит на поле Вернблум, бежит и судье что-то пальчиком показывает. Лучше бы посмотрел, как Глушаков играет. Сильнейший опорный хав нашего чемпионата. Это я обращаюсь к Черчесову. Обязательно пригласи Глушакова как капитана и строй вокруг него команду!» – сказал он.

    Источник: Rusfootball.info

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    30.10.2016 09:10
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +32

      tootoo 30 октября 2016, 22:06

      Этому бы не дал больше шанса, этому тоже.. Человека 3-4 бы поставил играть, да и хватит..

      0
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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 30 октября 2016, 20:07

      Да уж с возростом сильно не поспориш,,,увы но годы берут своё,,,,

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 30 октября 2016, 15:15

      Они с ним давно закончили, так бабло гребут, да херней занимаются.

      2
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 30 октября 2016, 14:43

      Конифея тоже пора в топку!!!

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK > Розарио Агро 31 октября 2016, 13:54

      Акинфеева надо отправить в дубль, сразу вспомнит как играть. Только достойной замены ему нет, увы,-вот этим он и пользуется

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 30 октября 2016, 14:28

      в основном прав, Черчесов сам как нибудь разберется

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 30 октября 2016, 14:07

      просто вчера защитники провалили пора действительно повесит бутсы на гвоздь одному 35 другому 38

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng 30 октября 2016, 12:45

      Вот ведь вывод, ну тогда половине игроков из всех клубов нашего чемпионата нужно завязывать. Да уровень у нас такой просто.

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 30 октября 2016, 12:34

      Ну, кстати, со многим согласен.Спам реально был сильнее на голову. Не припомню за последние годы такого дерби, где действительно Спартак был как будто просто выше классом, как команда.
      Единственное, с чем не согласен - это Тошич. Если Траоре действительно был безобразен, как и оборона, то Тошич старался и выглядел светлым пятном,имхо.

      1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 30 октября 2016, 12:33

      Любой засранец теперь футбольный эксперт...

      -1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 30 октября 2016, 12:19

      Им нужно было заканчивать вместе со слуцким ещё после евро 2016

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > bumer_moscow 30 октября 2016, 12:31

      Еще раньше...

      3
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