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    Вице-премьер Дворкович предложил жестко наказывать фанатов за пиротехнику

    Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал использование фанатами пиротехники на матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

    – Надо за это жестко наказывать. Камеры есть, видно, кто и как это делает. Без жестких наказаний не обойтись. Мне за это стыдно.

    – Болельщики ЦСКА стали кидать файеры в спартаковский сектор…

    – …а потом эти файеры полетели обратно.

    – Говорилось, что на новых стадионах эти проблемы станут сходить на нет…

    – Дело не в этом. Просто у некоторых людей в голове проблемы. Надо уважать себя и других. Надеюсь, РФС и правоохранительные органы возьмутся за это, иначе нас будут штрафовать и дисквалифицировать. И люди не будут ходить семьями на стадион, – сказал Дворкович.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.10.2016 23:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12

      FCvolgaNN 30 октября 2016, 14:31

      Сейчас штраф за файеры 500-1000р., вроде так... это смешная сумма! Пока ее не поднимут хотя бы раз 10-20, все так и останется! Также, надо вводить систему распознания лиц на пропускном контроле и вносить в черный список некоторых фанатов.
      Многие фанаты в разговоре на тему "из-за вас, файерщиков, люди семьями не ходят на футбол", в один голос трубят:
      -Есть трибуны для "кузмичей" или "петровичей" (как вы там говорите), там и сидите со своими детьми и женами! Никто вам не мешать не будет.
      Или вовсе говорят:
      -Сидите дома на диване и смотрите, делайте вид что футбол смотрите!
      А потом говорят что и так на стадион никто не ходит, а тут еще и фанатов веселья лишат!
      То есть вы хотите сказать, что в этом матче вы не мешали другим секторам смотреть футбол??? Ясное дело, осознавая, что я знаю может произойти такое на матче, я пойду на стадион ОДИН... а жену и ребенка дома оставлю! А теперь на секунду включите мозг и подумайте, сколько людей с таким же мнением как у меня, и сколько в результате могло бы быть реально народу на стадионе!
      А в реалии мы имеем в среднем заполненные на 1/5 трибуны...
      Так что и дальше можете убеждать себя в обратном, и продолжать жечь файры, но реальность остается за фактами.

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      Рейтинг: +362

      sargassov 30 октября 2016, 10:38

      Придумайте хороший финансовый штраф, тысяч на 300-500, не выпускайте за рубеж пока не оплатит и поймайте показательно от каждого ультрас по одному дятлу на этом

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 октября 2016, 09:11

      бла-бла-бла....на входе на стадион менты всех шманают,что мешает файеры изымать? они только бухло ищут,а за файеры им кдк отстёгивает,которое после штрафует клубы.схема проста,и никому не стыдно ни кдк,ни ментам

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 октября 2016, 07:55

      Всех в тюрьму! и футболистов тоже!

      -1
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      Рейтинг: +551

      vsolon 30 октября 2016, 07:42

      ампутировать всем яйца ....чтоб не размножались)

      -2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 30 октября 2016, 00:31

      20 лет борются не получается, а тут сказал и все файеров не будет... Вот красава... Законы жесткие надо принимать, а не языком чесать. Фаны вообще дикари какие то, им пожизненный запрет на посещение матчей нужно сделать. Портят имущество стадионов, людям не дают смотреть нормально футбол, портят имидж РФПЛ.

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      Рейтинг: +25035

      bset 30 октября 2016, 00:24

      Я надеюсь, сотрудники стадиона передадут видеозаписи ПФК ЦСКА, чтобы на Арене ЦСКА они больше не появились. Надо уметь с уважением относиться к сопернику и достойно переносить поражения. Я не буду удивлен, если среди них и автор баннера против Слуцкого.

      8
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 30 октября 2016, 00:02

      Вводите с 1 января 2017 года правило - за поджог файеров и пиротехники ВНУТРИ арены стадиона сажать на три года. Второй раз - на 10 лет.

      Устраивайте файер-шоу в формате баттла перед матчем не в чаше, раз такая красота поджога нравится. Едкий дым людям рядом и по телевизионной картинке резко портит настроение и ощущение праздника матча.

      8
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      Рейтинг: +938

      Roma56 > Gold of Spartak 30 октября 2016, 00:19

      хоть дурачки всякие на поле перестали выбегать и то радует, глядишь и коптильню на стадионе перестанут устраивать

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 29 октября 2016, 23:59

      да уж.у нас ведут себя фанаты некоторых клубов по варварски..( агрессивно..либерализм-демократизм плять!

      -1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 29 октября 2016, 23:48

      Я не понимаю двух вещей: 1. Почему на футбольных стадионах не работает Уголовный Кодекс РФ? 2. Почему, когда на трибуне что-то горит, пожарные, которые присутствуют на матче со всей своей техникой, не направляют на место горения свои брандспойты? Может быть если сопливое быдло хоть раз покинет стадион всё мокрое и в пене, оно думать будет в следующий раз. Впрочем мозгов там нет.

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