Вице-премьер Дворкович предложил жестко наказывать фанатов за пиротехнику

Сейчас штраф за файеры 500-1000р., вроде так... это смешная сумма! Пока ее не поднимут хотя бы раз 10-20, все так и останется! Также, надо вводить систему распознания лиц на пропускном контроле и вносить в черный список некоторых фанатов.
Многие фанаты в разговоре на тему "из-за вас, файерщиков, люди семьями не ходят на футбол", в один голос трубят:
-Есть трибуны для "кузмичей" или "петровичей" (как вы там говорите), там и сидите со своими детьми и женами! Никто вам не мешать не будет.
Или вовсе говорят:
-Сидите дома на диване и смотрите, делайте вид что футбол смотрите!
А потом говорят что и так на стадион никто не ходит, а тут еще и фанатов веселья лишат!
То есть вы хотите сказать, что в этом матче вы не мешали другим секторам смотреть футбол??? Ясное дело, осознавая, что я знаю может произойти такое на матче, я пойду на стадион ОДИН... а жену и ребенка дома оставлю! А теперь на секунду включите мозг и подумайте, сколько людей с таким же мнением как у меня, и сколько в результате могло бы быть реально народу на стадионе!
А в реалии мы имеем в среднем заполненные на 1/5 трибуны...
Так что и дальше можете убеждать себя в обратном, и продолжать жечь файры, но реальность остается за фактами.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал использование фанатами пиротехники на матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).
– Надо за это жестко наказывать. Камеры есть, видно, кто и как это делает. Без жестких наказаний не обойтись. Мне за это стыдно.
– Болельщики ЦСКА стали кидать файеры в спартаковский сектор…
– …а потом эти файеры полетели обратно.
– Говорилось, что на новых стадионах эти проблемы станут сходить на нет…
– Дело не в этом. Просто у некоторых людей в голове проблемы. Надо уважать себя и других. Надеюсь, РФС и правоохранительные органы возьмутся за это, иначе нас будут штрафовать и дисквалифицировать. И люди не будут ходить семьями на стадион, – сказал Дворкович.