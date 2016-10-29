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    Карпин: «Три пропущенных гола для ЦСКА – много»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА поделился впечатлениями от игры, отметив, что армейский клуб позволил пропустить себе слишком много голов.

    «Прогноз на данный матч подтвердился. «Спартак» играл гораздо агрессивнее, его победа получилась закономерной. Что касается ЦСКА, то, кроме одного момента в концовке первого тайма, армейцы больше ничего и не создали. Три пропущенных гола для них – много», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 октября 2016, 23:21

      Игорёк "поспособствовал"!

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