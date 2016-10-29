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    Промес, Глушаков и Зе Луиш – в стартовом составе «Спартака» на матч против ЦСКА

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 12-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов, Миланов, Тошич, Траоре.

    Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Страндберг, Чалов, Натхо.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Джано, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Зуев, Ромуло, Мельгарехо, Попов.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию московского дерби.

    Источник: РПЛ

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    29.10.2016 17:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 29 октября 2016, 18:01

      Спартак, практически, в оптимальном составе,а это предполагает еще более интересную игру!Ну ребята, покажите чемпионат России во всей красе!Смотрим болеем!

      1
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      Рейтинг: +215

      KKH 29 октября 2016, 17:43

      Все же не рискнул Слуцкий в два напа играть. Что ж удачи обеим командам. А нам интересного матча

      2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 29 октября 2016, 17:30

      не понятно одно, почему таски вместо бокетти? надеюсь тренер правильно все сделал

      -1
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      ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > Алекc 29 октября 2016, 17:36

      Травма бедра. Нет даже в запасе.

      0
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 29 октября 2016, 17:25

      Не понял! Почему вместо Бокетти "дохлый" Таски?!

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > oyabun 29 октября 2016, 17:32

      Боккетти даже в запасе нет... ХЗ почему, может заболел (

      -1
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      Рейтинг: +33561

      oyabun > oyabun 29 октября 2016, 17:36

      Сам нашел инфу. Бокетти "дернул мышцы задней поверхности бедра". Это очень херово. Надеюсь только что Каррера сумел должно мотивировать совсем безразличного Таски

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 октября 2016, 17:19

      Уверен в победе Красно-Белых !!! Вперёд, "Спартак" !!!!!

      0
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      Рейтинг: +51

      Rasil 29 октября 2016, 17:16

      Готовы ли парни на все 100?, не уверен
      Вперед Спартак! Мы за Вас болеем.

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 29 октября 2016, 17:12

      Спета песня коней))) с таким составом только "молиться" )))) молитесь!!! Вперед Спартак!!!

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 29 октября 2016, 17:11

      порвать коней!!!

      -1
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