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    Кечинов: «Перед дерби у «Спартака» положительный эмоциональный фон, в отличие от ЦСКА»

    Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов отдал предпочтение красно-белым в сегодняшнем дерби с ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ. По его мнению, спартаковцы ныне находятся в положительном эмоциональном состоянии в отличие от красно-синих.

    «Сейчас у армейцев отсутствуют ключевые футболисты, которые определяют игру ЦСКА. Раз в их отсутствие команда показывает такой результат, значит, заменить их действительно некем. Встречи между ЦСКА и «Спартаком» проходят напряженно, но в последнее время армейцы имели в них превосходство. Однако сейчас «Спартак» идет очень хорошо, занимает лидирующую позицию.

    У красно-белых присутствует положительный эмоциональный и психологический фон в отличие от армейцев. Надеюсь, что Промес, Зе Луиш и Глушаков успеют восстановиться после травм и выйдут на поле. Мой прогноз – 1:0, «Спартак» победит», – сказал Кечинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2016 14:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 октября 2016, 15:01

      Положительный фон. Ещё бы! Если отовсюду слышишь, как велик Спартак, что он вот-вот и чемпион. И соперник у них только ЦСКА, и тот не на мази )))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 14:39

      Спартак однозначно победит.

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