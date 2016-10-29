Мутко: «Госкомпании или бюджет должны уходить от финансирования профессионального спорта»

Вице-премьер по спорту и глава РФС Виталий Мутко считает, что нужно прекращать спонсировать профессиональный спорт за счет средств из бюджета и госкомпаний. По его мнению, стоит перестать выплачивать незаработанные деньги.

«В понедельник в комиссии правительственной будут рассмотрены поправки в закон о профессиональном спорте. Надо понимать, что госкомпании или бюджет должны уходить от финансирования профессионального спорта. Это нельзя делать завтра, ведь у нас профессионального спорта по-крупному нет, сегодня это социальный фактор.

Надо прекратить безумие и платить незаработанные деньги. Я не буду называть клубы… Они сами себя разогнали. Вот вы говорите «Динамо», «Кубань»… «Аланию» можно назвать. Это безобразный менеджмент. А «Крылья Советов»? Они уже пять лет из долгов не могут вылезти», – сказал Мутко в эфире передачи «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».