Мутко: «Рейтинг ФИФА – это глупость, и она будет исправлена»

Вице-премьер по спорту и глава РФС Виталий Мутко считает рейтинг ФИФА необъективным. По его словам, страна-организатор чемпионата мира находится в неравных условиях с другими командами. Напомним, в новом рейтинге сборная России опустилась с 38-го на 53-е место.

«Рейтинг ФИФА необъективен, потому что хозяева турнира находятся в других условиях. Это глупость, и она будет исправлена. Мы подняли этот вопрос. Почему команда должна «улетать», если она не имеет права проводить официальные матчи на протяжении двух лет? Это несправедливо. Сборная может поправить свое положение, если удачно выступит на турнире. До конца чемпионата мира мы на рейтинг ФИФА не смотрим», – сказал Мутко в эфире передачи «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».