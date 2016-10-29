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    Мутко: «Рейтинг ФИФА – это глупость, и она будет исправлена»

    Вице-премьер по спорту и глава РФС Виталий Мутко считает рейтинг ФИФА необъективным. По его словам, страна-организатор чемпионата мира находится в неравных условиях с другими командами. Напомним, в новом рейтинге сборная России опустилась с 38-го на 53-е место.

    «Рейтинг ФИФА необъективен, потому что хозяева турнира находятся в других условиях. Это глупость, и она будет исправлена. Мы подняли этот вопрос. Почему команда должна «улетать», если она не имеет права проводить официальные матчи на протяжении двух лет? Это несправедливо. Сборная может поправить свое положение, если удачно выступит на турнире. До конца чемпионата мира мы на рейтинг ФИФА не смотрим», – сказал Мутко в эфире передачи «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 октября 2016, 19:55

      Ахахахах, волюнтарист, однако. Легче легкого сунуть голову в песок.

      -1
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      Рейтинг: +226

      Parker8 29 октября 2016, 15:17

      1)53 место вполне заслуженное, 2)Мутко наверное идиот, ведь помимо выхода на финальную стадию страна хозяйка попадает в первую корзину.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 октября 2016, 13:31

      По поводу рейтинга согласен... И улетала так не только одна сборная России, но и все страны-хозяйки последних чемпионатов. С одной стороны сейчас на рейтинг пофиг, но с другой жеребьёвка квалификации к Евро-2020 при таких раскладах может стать для наших фатальной...

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