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    Смолов, Дзюба и Кокорин – лучшие в РФПЛ по мнению Аршавина

    Бывший хавбек сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин, определил трех лучших, по его мнению, российских футболистов на сегодняшний день.

    «Федя Смолов сейчас хорошо играет, Дзюба, Саша Кокорин в моих глазах остается сильным футболистом.

    Самый сильный футбол на протяжении уже многих лет показывает «Барселона». Из сборных понравилась Франция на чемпионате Европы. Игроки все те же – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они уже в течение десяти лет стабильно борются между собой», – отметил Аршавин.

    Источник: ТАСС

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    29.10.2016 12:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1368

      Taps 29 октября 2016, 16:25

      Коко пусть он себе заберёт.
      Вместе шампусек бухать будут.

      -1
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      Рейтинг: +91

      ijgiz > Taps 12 ноября 2016, 20:47

      ну а кто лучше то ?

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 октября 2016, 14:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Акын есть Акын... Что вижу-то пою. Травка,видать,в Казахстане, забористая )))

      -5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 13:34

      Весьма спорно - у каждого своё мнение, с которым можно не соглашаться, но уважать нужно, а не как некоторые хаять всё и вся, сами из себя ничего не представляя.

      5
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 29 октября 2016, 13:13

      Выстроил себе рядок
      Этот старенький задок.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 октября 2016, 13:04

      Ну если эта троица - самые лучшие, то дела наши совсем плохи

      4
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      Рейтинг: +8124

      nik55 29 октября 2016, 12:46

      чипсоед-что обкурился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 29 октября 2016, 12:38

      В России то может и лучшие, а вот что они из себя представляют на самом деле вне России мы видели на евро

      2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz > kuchipachi 12 ноября 2016, 20:49

      ну он про что

      0
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