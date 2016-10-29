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    Грасия: «Мы чем-то похожи с «Локомотивом»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом», который пройдет в рамках 12-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча состоится 31 октября.

    «Команда в хорошем состоянии. У некоторых игроков есть недомогание, но это не должно стать препятствием. Мы очень ждем эту игру. Команда прибавляет. Против некоторых соперников нам удается показывать комбинационный футбол, но нужно прибавлять. Критика? Я реагирую на нее внутри команды. Работаю с той же отдачей, что с самого первого дня. Нам надо улучшать положение в таблице. Мы выиграли матч Кубка, а это серьезный турнир. Мы хорошо играли против «Терека», но проиграли. Чувствую, что мы на правильном пути.

    Мы чем-то похожи с «Локомотивом» в динамике. Они, как и мы, слабо начали сезон, но сейчас наладили игру, и тоже пробились в следующую стадию Кубка», – сказал он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.10.2016 11:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 29 октября 2016, 13:52

      Ай не надо таких сравнений.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 октября 2016, 13:50

      Местоположением в таблице вы похожи )

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