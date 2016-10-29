Финал Кубка России могут принять Сочи, Краснодар или Москва

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, какие стадионы смогут принять финал Кубка России.

«Мы смотрим, как готовятся «Лужники». У нас сейчас много стадионов, где можно будет (провести финал). Все будет зависеть от готовности арен. В перспективе после чемпионата мира рассмотрим вопрос, чтобы финалы всегда игрались в «Лужниках». Но это после чемпионата. К этой теме мы еще вернемся. Сейчас же у нас появляется выбор. Почему бы не провести финал в Краснодаре, где блестящий стадион?

Прекрасный стадион у ЦСКА, в Казани. В следующем году появится в Сочи. Все будет зависеть от темпов строительства, выполнения графиков», – сказал Мутко.