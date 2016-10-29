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    Финал Кубка России могут принять Сочи, Краснодар или Москва

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал, какие стадионы смогут принять финал Кубка России.

    «Мы смотрим, как готовятся «Лужники». У нас сейчас много стадионов, где можно будет (провести финал). Все будет зависеть от готовности арен. В перспективе после чемпионата мира рассмотрим вопрос, чтобы финалы всегда игрались в «Лужниках». Но это после чемпионата. К этой теме мы еще вернемся. Сейчас же у нас появляется выбор. Почему бы не провести финал в Краснодаре, где блестящий стадион?

    Прекрасный стадион у ЦСКА, в Казани. В следующем году появится в Сочи. Все будет зависеть от темпов строительства, выполнения графиков», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    29.10.2016 10:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 10 декабря 2016, 10:16

      Сочи

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 8 ноября 2016, 23:04

      Краснодар!

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 ноября 2016, 19:27

      Сочи или Краснодар

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 29 октября 2016, 13:06

      в москве вообще не нужно ничего проводить.Там все дома сидят перед теликом.Лень поднять свои тощщие зады от пива с чипсами в заляпаной жиром майке на диванах

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      life85 29 октября 2016, 12:45

      Надеюсь выберут Краснодар

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 29 октября 2016, 12:20

      Краснодару и так с ЧМ пролет, так что выбор однозначен

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 октября 2016, 10:58

      Конечно Краснодар. Сочи тоже Краснодарский край. Тем более, что столичных клубов уже не будет. Паровоз сольётся. В столичных клубов Кубок страны не в почёте. Вот и получается - Краснодар.

      -3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > +50/-50 2 ноября 2016, 19:28

      поживем посмотрим... По крайней мере Зенита там точно уже нет...

      -1
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