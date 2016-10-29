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    Аршавин: «Бронза» ЧЕ-2008 – это заслуга советской системы подготовки футболистов»

    Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин считает, что бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года – это заслуга советской системы подготовки футболистов.

    По словам экс-игрока сборной, последнее по-настоящему сильное поколение футболистов можно отнести именно к советской школе.

    «Это логично, потому что школ было больше, а игроков готовили лучше. И то, на что мы наиграли в 2008 году, тоже причисляю тем последним, кто вышел из советской школы. И себя я причисляю к ним», – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    29.10.2016 09:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 29 октября 2016, 13:59

      Что-то смотрю прорвало в последнее время Андрейку на словоблудие)))
      Не уж то готовиться сменить профессию и податься в Камеди Clab или к Петросяну в Кривое зеркало ))))0

      -2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 октября 2016, 13:48

      Советская система и получше результаты могла дать, а та бронза скорее стечение обстоятельств.

      -2
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      Рейтинг: +42

      DiJock 29 октября 2016, 12:31

      Бронза» ЧЕ-2008 – заслуга отсутствия матча за 3-е место. По-моему, Турки смотрелись предпочтительнее, и в очном противостоянии сборная России потеряла бы и бронзу.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 29 октября 2016, 11:36

      Что правда,то правда! И тренеры не просто готовили,а еще и правильно воспитывали! А то,чему сейчас в футбольных "академиях" (в кавычках,потому что они не соответствуют академическому качеству подготовки) учат,совсем далеки от советских футбольных школ!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 11:33

      Доля правды в этом есть, но я думаю тогда просто звёзды так сошлись.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 октября 2016, 10:27

      Да, тогда воровали меньше, на детский спорт оставалось больше.

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 29 октября 2016, 10:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы не выигрывали,а то показали,что можете красиво обыгрывать сильнейших и опять околели

      -5
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      Рейтинг: +7881

      BarStep 29 октября 2016, 10:01

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      Странные мысли у парня, где Аршавин и где "Советская система подготовки футболистов"? Бронза ЧЕ, это заслуга только одной системы - системы подготовки к отдельно взятому турниру великим (не побоюсь этого слова) Голландцем, и все...

      -8
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      Рейтинг: +3282

      woyser > BarStep 29 октября 2016, 10:42

      ну да! он их всех из сырого теста лепил)))

      6
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      Рейтинг: +7881

      BarStep > woyser 29 октября 2016, 12:00

      А из какого? Все разъехались после чемпа по большим клубам, пополировали там скамейки (за исключением того же Аршавина - он хоть действительно блеснул первый сезон в Арсенале) и теперь пылят на просторах СНГ. Гус сделал команду на один турнир...

      -3
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 29 октября 2016, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чуж собачья

      -12
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Ardenn 29 октября 2016, 10:43

      да наверно и до ЕГЭ не дотянул

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser > 29 октября 2016, 10:52

      Правильно сказал. Сейчас школ нет, нет футболистов, те малые крохи (можно сказать от природы наделённые талантом) убивают на корню агенты-доброжелатели (чтоб они все передохли) продавая, заключая и перепродавая этих юнцов. В итоге мы получаем оборзевших в хуй не ставящих никого "мегазвёзд". Встаёт вопрос: "А на чёрта лысого нам они нужны?" Я лично за легализацию, по одной простой причине, как только эти уроды поймут, что сборная им не светит, соответственно дороги в Европу почти нет, з/п падает и в общем лафа закончилась, можь тогда они включат моск и начнут работать (потому что играть то они умеют)

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      Рейтинг: +4475

      Snek > woyser 29 октября 2016, 11:19

      за легализацию чего?
      может за отмену лимита?
      если лимит отменят, богатые клубы в РФПЛ станут ещё сильнее, бедные клубы станут ещё слабее, это ж очевидно, Зенит будет номером 1, где русских футболистов даже на скамье запасных не будет, нахрена такой футбол нужен?

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