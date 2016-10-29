Аршавин: «Бронза» ЧЕ-2008 – это заслуга советской системы подготовки футболистов»

Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин считает, что бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года – это заслуга советской системы подготовки футболистов.

По словам экс-игрока сборной, последнее по-настоящему сильное поколение футболистов можно отнести именно к советской школе.

«Это логично, потому что школ было больше, а игроков готовили лучше. И то, на что мы наиграли в 2008 году, тоже причисляю тем последним, кто вышел из советской школы. И себя я причисляю к ним», – сказал он.