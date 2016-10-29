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    Венгер: «Заменяю Санчеса тогда, когда считаю нужным»

    Наставник «Арсенала» Арсен Венгер признал, что относится ко всем футболистам одинаково. В частности, французский специалист отметил, что может заменить лидера команды Алексиса Санчеса тогда, когда посчитает нужным.

    «Я заменяю Алексиса Санчеса тогда, когда считаю нужным. Никакой особой ситуации, частного случая, с ним нет. У него есть характер, но Алексис не отличается от остальных игроков. После завершения встречи каждый футболист признает принципы ротации и понимает их.

    Я сам играл в футбол и мне прекрасно известно, что порой футболисты хотят остаться на поле даже в том случае, если они сильно устали», – сказал он.

    Источник: The Guardian

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    29.10.2016 09:38
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