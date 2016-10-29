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    Сампаоли: «Не стоит опережать события и говорить о победе «Севильи» в Примере»

    Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли не считает, что сейчас следует говорить о возможной победе его команды в чемпионате Испании. Напомним, что по итогам восьми туров андалусийцы занимают второе место в турнирной таблице.

    «Не стоит опережать события и говорить о победе «Севильи» в Примере. Пока слишком далеко до конца сезона. В лиге есть три команды, которые выделяются на фоне остальных. Будет очень трудно регулярно составлять им конкуренцию. Победа над «Атлетико» еще не значит, что мы закончим чемпионат в первой тройке. Мы должны показывать свой футбол на любом стадионе», – сказал он.

    Источник: Marca

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    29.10.2016 06:44
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