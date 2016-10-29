Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Престон» и другие результаты

    В матче 15-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» обыграл «Престон» со счетом 2:1. В составе победителей оба гола забил Александр Митрович, за «Престон» отличился Жермен Бекфорд.

    В других встречах тура «Барнсли» и «Бристоль Сити» сыграли вничью, «Брайтон» разгромил «Норвич», «Кардифф» уступил «Уигану», «Дерби» переиграл «Шеффилд Уэнсдэй», «Фулхэм» крупно победил «Хаддерсфилд», «Ипсвич» и «Ротерхэм» не выявили сильнейшего, «Лидс» взял верх над «Бертоном», «Рединг» оказался сильнее «Ноттингема», «Блэкберн» и «Вулверхэмптон» поделили очки.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 15-й тур

    Фулхэм – Хаддерсфилд – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мартин, 8; 2:0 – Калас, 34; 3:0 – Пиазон, 42; 4:0 – Мартин, 63(с пенальти); 5:0 – МакДональд, 66.

    Дерби Каунти – Шеффилд Уэнсдэй – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кристи, 17; 2:0 – Пирс, 67.

    Кардифф – Уиган – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гомес, 86.

    Рединг – Ноттингем Форест – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – МакКлири, 10; 2:0 – Гантер, 62.

    Ипсвич – Ротерхэм – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сирс, 3; 1:1 – Уорд, 7; 1:2 – Уорд, 48; 2:2 – МакГолдрик, 90.

    Брайтон – Норвич – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мюррэй, 6; 2:0 – Мюррэй, 60; 3:0 – Данк, 64; 4:0 – Мюррэй, 73; 5:0 – Нокерт, 84.

    Барнсли – Бристоль Сити – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уоткинс, 21; 1:1 – Томлин, 58; 1:2 – Абрахам, 76; 2:2 – Хэммилл, 90.

    Лидс – Бертон – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 83 (с пенальти); 2:0 – Дукара, 90.

    Престон – Ньюкасл – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Митрович, 59; 0:2 – Митрович, 71; 1:2 – Бекфорд, 90.

    Блэкберн – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Галлахер, 13; 1:1 – Эдвардс, 78.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11