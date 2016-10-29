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    Примера. Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Алавес»

    В матче 10-го тура Примеры «Реал» в гостях одержал разгромную победу над «Алавесом» со счетом 4:1. Хет-трик в составе мадридского клуба оформил нападающий Криштиану Роналду. Отметим, что португалец также не сумел реализовать один удар с пенальти.

    Таким образом, «сливочные» набрали в чемпионате Испании 24 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице.

    Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

    Алавес – Реал – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Дейверсон, 7; 1:1 – Роналду, 17 (с пенальти); 1:2 – Роналду, 33; 1:3 – Мората, 84; 1:4 – Роналду, 88.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 19:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 октября 2016, 20:23

      Ну наконец-то! А то сколько уж всего подряд не заходило...

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 29 октября 2016, 19:17

      А вот он начал забивать.жаль пенальти не мог реализовать.ну нечего все свое время.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 29 октября 2016, 19:16

      Проснулся !

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > XaXatyn 29 октября 2016, 20:50

      уснет в следующих 3-5 матчах)

      -2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > alexfor 31 октября 2016, 11:05

      Не уснёт. Следующий тур против Леганеса - опять будить феерить! Роналду бомбардир только против соперников, сильно уступающих в классе! А с топ он невидимка! Последние годы это наблюдается всё чаще и чаще! Это уже не тот игрок, он стал слабее в футбольном плане, но раскрученнее в плане пиара!!! Жаль!

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