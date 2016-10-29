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    Фантазиста: Угадай исход матча «Спартак» – ЦСКА и выиграй призы!

    Специально к московскому дерби, в котором «Спартак» примет ЦСКА, «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Не упустите свой шанс победить в самом необычном конкурсе прогнозов.

    Вы можете спрогнозировать, кто выйдет в стартовом составе, когда будет показана желтая карточка и ошибется ли судья? Тогда призы уже ваши.

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Спартак» – ЦСКА. Матч пройдет 29 октября в 18:00 по Москве.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 29 октября, в 17:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

    ИГРАТЬ

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    Вы можете выиграть призы!

    Первые два участника, которые получат наибольшее число баллов, получат призы.

    1 место – 2 книги: про «Спартак» и по ЦСКА. Книга Егора Титова «Спартак» наше все. Откровения кумира красно-белых» и книга Игоря Рабинера о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора»

    2 место – новый альбом FIFA 365 и бокс наклеек от Panini

    А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 13:15
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 29 октября 2016, 20:56

      И хрен ли вы минусуетк????? 3:1!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      andrew08 29 октября 2016, 16:28

      Счёт матча Спартак 2-1 ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 29 октября 2016, 15:49

      Спартак выиграет ! Счет 4-1

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 29 октября 2016, 15:30

      попробую разок поучаствовать интересно на сколько у меня получиться))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 29 октября 2016, 14:57

      3 0 СПАРТАК!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      The_Red 29 октября 2016, 14:43

      Жду от "Спартака" победы сегодня - о причинах даже в блоге написал )

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      pul 29 октября 2016, 13:49

      0:4 повторим рекорд...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > pul 29 октября 2016, 20:03

      Хахаха ну как там рекорды поживают

      2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 29 октября 2016, 13:36

      3:1 Зобнин,Зе и Промес и Васязабьют удаление и там и там в концовке кони завопят хаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      NoN141 29 октября 2016, 13:27

      2 - 0

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 29 октября 2016, 13:19

      За достойный футбол! И конечно удачи Спартачам. Вперед Гладиаторы!!!!

      0
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