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    Романцев: «От результата матча «Спартак» – ЦСКА зависит итог чемпионата»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев отметил важность предстоящего матча 12-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча состоится завтра на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Встреча между «Спартаком» и ЦСКА всегда носила принципиальный характер. Впервые я столкнулся с армейцами как тренер в первой лиге, работая во Владикавказе. Уступили мы по игре, хотя могли свести матч в ничью. В то время я хорошо запомнил ЦСКА и очень хотел отомстить.

    Это не только принципиальная игра, но и определяющая. От результата матча зависит итог чемпионата.

    Во времена, когда я работал со «Спартаком», в плане настроя проблем не было. Я говорил своим футболистам всего одну фразу: «Сегодня игра с ЦСКА». Думаю, что и тренеры армейцев делали то же самое. Почти все матчи противостояния с ЦСКА отложились в памяти, но выделить какой-то один не могу. Когда-то мы выигрывали, когда-то они. Но мы, конечно, делали это чаще», – сказал Романцев.

    Источник: ТАСС

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    28.10.2016 18:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 29 октября 2016, 12:50

      Да не будет решающим этот матч, команды еще не раз оступятся.

      0
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      Рейтинг: +7881

      BarStep 29 октября 2016, 09:32

      Соглашусь только в одном случае - если в эту фразу добавить еще одно слово... "зависит итог чемпионата Москвы"...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 28 октября 2016, 21:19

      Ничего от этой игры не зависит. До конца чемпионата еще очень много матчей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 октября 2016, 20:55

      Не слишком ли рано подводить итоги чемпионата после одного матча? Может дальше не стоит чемпионат проводить?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 28 октября 2016, 20:31

      Пришел дадька с рыбалки и отмочил.......теперь надо обсудить сию бредятину............

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 октября 2016, 20:30

      Ну здесь я не согласен. Ещё впереди будут 18 туров и победа в дерби медалек на шее не добавит никому. Но, то что это важнейший матч и то что нужно насунуть коняшкам с наскока за щёку, этого никто не отменял)

      2
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      Рейтинг: +1496

      GM 28 октября 2016, 20:26

      Большой дядька, а такие глупости говорит: "От результата матча зависит итог чемпионата." Итог чемпионата будет зависеть от того, сколько очков будет получено в играх с аутсайдерами. Если играть как вчера бомжики с Анжи, то о медалях можно забыть легко и непринужденно, чего бы там в дерби не было.

      2
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      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 19:40

      с рейнголдом чтоли бухает?

      -3
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 28 октября 2016, 18:54

      Игра конечно важная, но я не думаю что определяющая! Что-бы стать чемпионом нужно выигрывать все матчи! Но матчи Спартак-ЦСКА это конечно классика!

      8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 октября 2016, 18:45

      Это намёк на то, что кто победит, тот и станет чемпионом??? Прям, лига чемпионов! Финал ))) Словно других команд нет. Мечтатель )))

      6
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      Рейтинг: +1150

      MDAR > APchelov 28 октября 2016, 21:15

      Мечты сбываются, но не покупаются.

      -1
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