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    Трубач: «Спартак» победит ЦСКА со счетом 2:1»

    Певец и известный болельщик «Спартака» Николай Трубач поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют против ЦСКА. Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «К сожалению, нет возможности посетить матч, буду на гастролях. Надеюсь, хотя бы одним глазком посмотреть матч где-нибудь в гримерке. «Спартак» — фаворит? Не стал бы впадать в эйфорию. «Спартак» еще никому ничего не сказал, команда находится в стадии строительства. К тому же это дерби, а в таких матчах шансы у всех равны.

    ЦСКА за прошедшую неделю услышал о себе очень много нелицеприятных слов. Армейцы захотят доказать обратное. Но все равно «Спартак» победит со счетом 2:1. Очень редко ошибаюсь, надеюсь, в очередной раз мой прогноз станет верным», — сказал Трубач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.10.2016 17:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 28 октября 2016, 21:40

      Спартак победит! Лично я постоянно ошибаюсь в прогнозах..

      -1
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      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 19:43

      гаааалубая лунааааа.. гаааалуууууубааааааааааяяяяя...... ))))) что то много заднеприводных трутся около спама ))) к дождю?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 28 октября 2016, 19:16

      Трубач Титова опустил
      Это Гинер все купил

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 28 октября 2016, 18:45

      Похоже, будет ничья, но поставлю на победу ЦСКА 2:1.

      2
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      Рейтинг: +11375

      alp > Kollljan 28 октября 2016, 19:45

      если б судья не мешал, то так бы оно и было. но оно вишь как - мясные со вторника опять про судейство заныли.. не спроста это.. поэтому, думаю, таки 2-2 будет. мясо с левого пендаля сравняется

      2
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > alp 28 октября 2016, 21:15

      То, что подсвист в сторону Спартака будет - я не сомневаюсь. Опасаюсь, что если Спартак забьет первым, то судья тут же удалит кого-нибудь из ЦСКА, чтобы отыграться не смогли.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 октября 2016, 18:37

      Думаю, чтобы никому не было обидно, ничья будет самым справедливым итогом. И чтобы никому не пришлось отыгрываться - 0:0 )

      2
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      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 28 октября 2016, 17:57

      Лучше проиграть в дерби, чем иметь таких болельщиков

      3
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