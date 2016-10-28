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    На Кубке конфедераций-2017 будет использована система определения взятия ворот

    Все стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций в 2017 году, оборудованы системами для определения взятия ворот.

    «Как и планировалось ранее, и в соответствии с опытом прошедшего чемпионата мира по футболу-2014 в Бразилии, система автоматического определения взятия ворот (Goal-Line Technology) будет также использована во время матчей Кубка конфедераций-2017 в России», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Напомним, что игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 17:40
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