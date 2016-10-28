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    Решение по участию Промеса, Зе Луиша и Глушакова в матче с ЦСКА будет принято завтра

    Врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии Квинси Промеса, Зе Луиша и Дениса Глушакова накануне матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    «Все трое по-прежнему занимаются по индивидуальной программе. Решение об их участии в матче будет принято завтра. Утром будет обычный осмотр, потом доклад тренеру, а тренеры уже решат, рисковать или не рисковать. Времени на восстановление было мало», – рассказал Вартапетов.

    Напомним, что встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    28.10.2016 17:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -16

      мыцык 28 октября 2016, 20:17

      Коням головняк,либо просто попадут,либо попадут конкретно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 28 октября 2016, 19:01

      Оно конечно жаль.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 28 октября 2016, 18:44

      самое главное чтоб ВЕРНБЛУМ был в порядке,он кровожадный!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 28 октября 2016, 18:21

      Должны выйти и победить!!! Вперёд, "Спартак"!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 октября 2016, 18:10

      для лени это самый важный экзамен

      4
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 28 октября 2016, 18:07

      Если завтра выйдут они, то вернутся после игры не все! У коней есть Верблум_КОСТОЛОМ, который ОБЯЗАТЕЛЬНО получит карточку и кого то ушатает. Очень ГРУБО играет!!!!

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