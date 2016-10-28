Президент «Урала»: «Пригласить Карпина? Как тренер он меня не впечатлил»

Тут не столько к Карпину притензии, сколько боязнь президента, что Карпин будет брать на себя много... все таки, если следить за Уралом то там президет клуба сам во время матчей руководит командой... ему нужен тренер, который исполнял лишь представительские функции..
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможных кандидатурах на пост главного тренера екатеринбургской команды.
«Нет ли желания пригласить на должность главного тренера Карпина или Кононова? Карпина я никогда не хотел. Он был очень хорошим футболистом, мне очень нравилась его игра, но как тренер он меня не впечатлил ни в «Спартаке», ни в других командах.
Что касается Кононова, то это другой вопрос. Но сейчас у нас есть приличный специалист, мне он очень нравится, я пока даже не задумывался о смене главного тренера», — сказал Иванов.