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    Президент «Урала»: «Пригласить Карпина? Как тренер он меня не впечатлил»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможных кандидатурах на пост главного тренера екатеринбургской команды.

    «Нет ли желания пригласить на должность главного тренера Карпина или Кононова? Карпина я никогда не хотел. Он был очень хорошим футболистом, мне очень нравилась его игра, но как тренер он меня не впечатлил ни в «Спартаке», ни в других командах.

    Что касается Кононова, то это другой вопрос. Но сейчас у нас есть приличный специалист, мне он очень нравится, я пока даже не задумывался о смене главного тренера», — сказал Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.10.2016 16:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 29 октября 2016, 07:27

      Тут не столько к Карпину притензии, сколько боязнь президента, что Карпин будет брать на себя много... все таки, если следить за Уралом то там президет клуба сам во время матчей руководит командой... ему нужен тренер, который исполнял лишь представительские функции..

      0
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 29 октября 2016, 04:02

      ну

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 октября 2016, 02:49

      Приличный специалист (это он надеюсь про Скрипченко), а сам уже присматривается кого можно пригласть

      0
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      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 19:54

      Валера:
      - "Вот щас обидно было...."

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 28 октября 2016, 19:30

      Вполне можно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 28 октября 2016, 16:54

      Я помню этого парня. Он считать не умеет. Объясните ему кто-нибудь, что второе место лучше десятого.

      4
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 28 октября 2016, 16:15

      нужно оставить скрипченко и немного усилить состав и будет норм!

      5
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