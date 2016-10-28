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    Фанаты ЦСКА призывают приходить на матч против «Спартака» в черном

    Лидерская фанатская группировка ЦСКА Red-Blue Warriors выступила с обращением к болельщикам армейцев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

    «Уже завтра, 29 октября, состоится одно из самых долгожданных событий — главное дерби страны «Спартак» — ЦСКА! День Д — это особенный день в жизни каждого фаната. День, когда демонстрируется настоящая сила и эмоции, когда один побеждает другого — неважно, на поле или за его пределами.

    Армейцы! В тяжелый период для нашей команды мы должны быть 12-м игроком — единым целым с командой! Именно поэтому мы призываем вас приходить на матч в черном, петь до последнего издыхания во славу «армейского» клуба и быть с командой до финального свистка — не уподобляйтесь рабам!

    Будьте бдительны перед матчем! Готовьтесь принять неравный бой и отстоять красно-синие цвета! В гостях как дома!» – говорится в сообщении фанатов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2016 15:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 29 октября 2016, 13:02

      Болельщик - это конченый человек.Люди сбиваются в такие вот стада болельщиков,обьединяются для выражения любви к клубу так как сами не способны любить .Они несчастны в душе.Фанатиз это тяжёлая форма.Поэтому они приспосабливаются к толпами через боление за клуб выражают свою любовь которой нет в реальной жизни.Как раз то что надо,пришёл с работы,пивка,посмотрел футбол и жизнь удалась.Такие же бараны сруться на ветках здесь между собой ,половина просто олени воспитанные гиенами позорящими своих родителей а другая половина энерго-вампиры обиженые или воспитаные без отца и улицы которым по щщам не били за базар.Как правило серьёзные люди не будут заниматься такой ахинеей.Они готовы сутками писать свою бредятину восхваляя свой клуб и выливая помои на другой клуб а по сути их время утекает в задницу потому что они могли бы потратить это время на семью.Но....зачем...ведь можно просто быть оленем правда?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 октября 2016, 02:53

      Не поняла, почему в черном, траурный-же цвет, что заранее уже хороните?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 28 октября 2016, 17:48

      Фачето неро ???

      -1
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 28 октября 2016, 17:16

      пф, как холода ударили и так все в черном ходят, лол
      в метро сплошь фанаты ЦСКА на дерби

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 октября 2016, 16:19

      Правильно надо приходить в трауре по своей команде.

      4
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      Рейтинг: +1191

      ttter 28 октября 2016, 15:31

      Соккер или бомбардир,хер вас разберёшь,уже пропагандой конской занимаетесь?

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ttter 28 октября 2016, 17:13

      Если я не ошибаюсь, они выкладывали такой же призыв Фратрии к своим болельщикам. Просто ребята пытаются передать антураж главного дерби в чемпионате. Главное чтобы красивая игра была.

      8
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Black Giz 28 октября 2016, 20:20

      Мне кажется призыв к радикализму,не должен поощрятся,темболее в связи с последними событиями в мире околофутбола между Кб и Кс.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 октября 2016, 15:31

      Сдаётся мне, что при любом счёте, драки не миновать. На чёрном кровь не так заметна )

      -3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 28 октября 2016, 15:27

      эей эей получите пизд*лей!

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 28 октября 2016, 15:26

      Всё правильно! Черный - цвет конского траура!

      -1
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