Фанаты ЦСКА призывают приходить на матч против «Спартака» в черном

Болельщик - это конченый человек.Люди сбиваются в такие вот стада болельщиков,обьединяются для выражения любви к клубу так как сами не способны любить .Они несчастны в душе.Фанатиз это тяжёлая форма.Поэтому они приспосабливаются к толпами через боление за клуб выражают свою любовь которой нет в реальной жизни.Как раз то что надо,пришёл с работы,пивка,посмотрел футбол и жизнь удалась.Такие же бараны сруться на ветках здесь между собой ,половина просто олени воспитанные гиенами позорящими своих родителей а другая половина энерго-вампиры обиженые или воспитаные без отца и улицы которым по щщам не били за базар.Как правило серьёзные люди не будут заниматься такой ахинеей.Они готовы сутками писать свою бредятину восхваляя свой клуб и выливая помои на другой клуб а по сути их время утекает в задницу потому что они могли бы потратить это время на семью.Но....зачем...ведь можно просто быть оленем правда?
Лидерская фанатская группировка ЦСКА Red-Blue Warriors выступила с обращением к болельщикам армейцев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».
«Уже завтра, 29 октября, состоится одно из самых долгожданных событий — главное дерби страны «Спартак» — ЦСКА! День Д — это особенный день в жизни каждого фаната. День, когда демонстрируется настоящая сила и эмоции, когда один побеждает другого — неважно, на поле или за его пределами.
Армейцы! В тяжелый период для нашей команды мы должны быть 12-м игроком — единым целым с командой! Именно поэтому мы призываем вас приходить на матч в черном, петь до последнего издыхания во славу «армейского» клуба и быть с командой до финального свистка — не уподобляйтесь рабам!
Будьте бдительны перед матчем! Готовьтесь принять неравный бой и отстоять красно-синие цвета! В гостях как дома!» – говорится в сообщении фанатов.