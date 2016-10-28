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    Луческу: «Мысль поработать в «Зените» была еще в 2008 году»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу признался, что раздумывал о работе в петербургском клубе после того, как сине-бело-голубые завоевали Кубок УЕФА.

    «У меня были давние связи с «Зенитом». На важном этапе моего пребывания в «Шахтере» Тимощук попросил меня отпустить его в «Зенит». На тот момент он был ведущим украинским футболистом в команде, капитаном, и я следил за его карьерой после перехода. Видел, как два года спустя «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В тот момент я понял, что это клуб с большим потенциалом и тягой к красивой игре. Тогда у меня проскочила мысль, что, возможно, однажды я могу стать тренером «Зенита». В этом году она осуществилось, и я этому очень рад.

    «Зенит» был командой, игра которого держалась на двух-трех исполнителях экстра-класса, но после их отъезда мне пришлось перекраивать игровой стиль и перекладывать нагрузку на остальных футболистов, особенно в плане атакующих действий.

    Помню, как в прошлом году смотрел матч «Зенита» в Лиге чемпионов и отметил, что всю игру вели три футболиста: Гарай, Халк и Витсель. Я сразу отметил, что продолжать играть в том же стиле нельзя. Переход на новые рельсы дался, конечно, непросто, поскольку новым футболистам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым требованиям», – сказал Луческу.

    Источник: УЕФА

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    28.10.2016 13:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 28 октября 2016, 18:57

      Аж с 2008 года Луческу мучала мысль где бы бабла достать!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 28 октября 2016, 15:06

      Как знал что зенит возглавит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 28 октября 2016, 13:51

      С детства за зенит )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 28 октября 2016, 13:47

      А ДЗЮБА ГДЕ???

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      Рейтинг: +427

      policepnz 28 октября 2016, 13:43

      Начало

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 28 октября 2016, 13:41

      Стратег! Всё задумал ещё в 2008!

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