Вице-президент «Спартака»: «Мы строим систему самообеспечения клуба»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о системе самообеспечания клуба, которая находится в плане руководства красно-белых.

«Спартак» вовлечен в большой проект «Тушино-2018», подразумевающий застройку Тушинского поля. Планируется несколько функциональных кластеров. Спортивный — это «Открытие-Арена», новая клубная база, многофункциональный крытый дворец, который разместится рядом со стадионом, там станут проводиться матчи, соревнования по другим видам спорта, концерты, выставки, конференции. Будут построены торговый и офисный центры, гостиницы, детский развлекательный комплекс, школы, детсады, поликлиники, жилье. Фактически город. Много разговоров о том, что все это для обогащения инвесторов. Но затраты на строительство, как предполагается, компенсируются доходами от продажи жилья. Постоянные доходы от других объектов будут направляться в клуб для стабильного обеспечения его жизнедеятельности. Это позволит «Спартаку» со временем чувствовать себя уверенно в финансовом смысле и утратить абсолютную зависимость от состояния акционеров.

Мы строим систему самообеспечения клуба. Такую же систему строит лондонский «Арсенал» – проект «Хайбери» и Квинсленд Роуд. Баскетбольный «Бруклин Нетс» с его мегамоллом — похожая модель. Клубу, если он хочет нормально жить и развиваться, необходимо постоянное пополнение бюджета. Рассчитывать только на деньги акционера неэффективно», – рассказал Измайлов.

В текущем чемпионате России «Спартак» делит первое-второе место с «Зенитом», имея на своем счету по 25 очков после 11 туров.