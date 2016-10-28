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  • Вице-президент «Спартака»: «Мы строим систему самообеспечения клуба»

Вице-президент «Спартака»: «Мы строим систему самообеспечения клуба»

28 октября 2016, 09:06
14

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о системе самообеспечания клуба, которая находится в плане руководства красно-белых.

«Спартак» вовлечен в большой проект «Тушино-2018», подразумевающий застройку Тушинского поля. Планируется несколько функциональных кластеров. Спортивный — это «Открытие-Арена», новая клубная база, многофункциональный крытый дворец, который разместится рядом со стадионом, там станут проводиться матчи, соревнования по другим видам спорта, концерты, выставки, конференции. Будут построены торговый и офисный центры, гостиницы, детский развлекательный комплекс, школы, детсады, поликлиники, жилье. Фактически город. Много разговоров о том, что все это для обогащения инвесторов. Но затраты на строительство, как предполагается, компенсируются доходами от продажи жилья. Постоянные доходы от других объектов будут направляться в клуб для стабильного обеспечения его жизнедеятельности. Это позволит «Спартаку» со временем чувствовать себя уверенно в финансовом смысле и утратить абсолютную зависимость от состояния акционеров.

Мы строим систему самообеспечения клуба. Такую же систему строит лондонский «Арсенал» – проект «Хайбери» и Квинсленд Роуд. Баскетбольный «Бруклин Нетс» с его мегамоллом — похожая модель. Клубу, если он хочет нормально жить и развиваться, необходимо постоянное пополнение бюджета. Рассчитывать только на деньги акционера неэффективно», – рассказал Измайлов.

В текущем чемпионате России «Спартак» делит первое-второе место с «Зенитом», имея на своем счету по 25 очков после 11 туров.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (14)
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oyabun
1477635370
Интересная новость. Может со временем и Спартак на таких финансовых оборотах сможет как ведущие клубы Европы больше денег тратить на покупку хороших игроков. А то сейчас покупаем по принципу "для поддержания штанов".
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Barsuk52
1477635585
крытый манеж на 10000 тоже необходим
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OldenVad
1477636070
Вот это правильное решение!
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Black Giz
1477638213
Интересная идея.
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killerman77
1477641777
добываете нефть в тарасовке?
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Патриот_Руси
1477641945
Спартак лучшая команда
Ответить
ViktorMG
1477642017
Только не надо путать бизнес со спортом. Всё зависит от людей. Иначе как объяснить что клубы с гораздо меньшими бюджетами например Ростов, добиваются больших успехов.
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ttter
1477642208
Зенит схватился за сердце)))
Ответить
sined1951
1477652266
Молодцы!!! Правильный подход к делу.
Ответить
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