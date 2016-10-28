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    Вице-президент «Спартака»: «Мы строим систему самообеспечения клуба»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о системе самообеспечания клуба, которая находится в плане руководства красно-белых.

    «Спартак» вовлечен в большой проект «Тушино-2018», подразумевающий застройку Тушинского поля. Планируется несколько функциональных кластеров. Спортивный — это «Открытие-Арена», новая клубная база, многофункциональный крытый дворец, который разместится рядом со стадионом, там станут проводиться матчи, соревнования по другим видам спорта, концерты, выставки, конференции. Будут построены торговый и офисный центры, гостиницы, детский развлекательный комплекс, школы, детсады, поликлиники, жилье. Фактически город. Много разговоров о том, что все это для обогащения инвесторов. Но затраты на строительство, как предполагается, компенсируются доходами от продажи жилья. Постоянные доходы от других объектов будут направляться в клуб для стабильного обеспечения его жизнедеятельности. Это позволит «Спартаку» со временем чувствовать себя уверенно в финансовом смысле и утратить абсолютную зависимость от состояния акционеров.

    Мы строим систему самообеспечения клуба. Такую же систему строит лондонский «Арсенал» – проект «Хайбери» и Квинсленд Роуд. Баскетбольный «Бруклин Нетс» с его мегамоллом — похожая модель. Клубу, если он хочет нормально жить и развиваться, необходимо постоянное пополнение бюджета. Рассчитывать только на деньги акционера неэффективно», – рассказал Измайлов.

    В текущем чемпионате России «Спартак» делит первое-второе место с «Зенитом», имея на своем счету по 25 очков после 11 туров.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.10.2016 09:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +874

      sined1951 28 октября 2016, 13:57

      Молодцы!!! Правильный подход к делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 28 октября 2016, 11:10

      Зенит схватился за сердце)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > ttter 28 октября 2016, 14:46

      а им то чего за сердце хвататься? за сердце будут хвататься бабушки при виде квитанции, после очередного трансфера зени

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > 28 октября 2016, 14:47

      салфеток соплянных запаситесь на субботу, опять ныть придёться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > 28 октября 2016, 20:32

      Пенсии поменьшьше сделать и можно ещё денежку вложить на распил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 28 октября 2016, 11:06

      Только не надо путать бизнес со спортом. Всё зависит от людей. Иначе как объяснить что клубы с гораздо меньшими бюджетами например Ростов, добиваются больших успехов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 28 октября 2016, 11:05

      Спартак лучшая команда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 28 октября 2016, 11:02

      добываете нефть в тарасовке?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 октября 2016, 10:03

      Интересная идея.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > Black Giz 28 октября 2016, 10:52

      Согласен, только вряд-ли люди вложившие кучу бабла в строительство всего этого откажутся потом от прибыли в пользу клуба, везде может быть, но только не в России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > dyema 28 октября 2016, 12:11

      Ну не стоит прям демонизировать всех подряд. Может из этого что-нибудь хорошее и получится. Может прибыль в каких-то долях и самому клубу будет отходить. Понятное дело что не в 100-ом объеме. Ведь инвесторам тоже необходимо отбивать затраты.

      -1
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 28 октября 2016, 09:27

      Вот это правильное решение!

      3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 октября 2016, 09:19

      крытый манеж на 10000 тоже необходим

      1
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 28 октября 2016, 09:16

      Интересная новость. Может со временем и Спартак на таких финансовых оборотах сможет как ведущие клубы Европы больше денег тратить на покупку хороших игроков. А то сейчас покупаем по принципу "для поддержания штанов".

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