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    Ерохин готов попробовать свои силы в Бундеслиге

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин признался, что хотел бы попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.

    «Европейского футбола смотрю довольно много. Но больше всего слежу за «МЮ». Попасть в какой-то зарубежный чемпионат? Конечно, хотелось бы. Возможно, в Германию. Нравится стилистика немецких команд – сильное впечатление, например, произвел «Байер» в первом тайме против ЦСКА, да и не только. Большинство в бундеслиге играет в хороший футбол, много равных и интересных коллективов», – рассказал футболист.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Ерохин провел на поле девять матчей, в которых отметился забитым голом и результативным пасом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 28 октября 2016, 07:31

      Так хотел или готов !? Заголовок искажает смысл интервью!

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > опус 2 28 октября 2016, 10:20

      Был бы готов, был бы уже там.

      -1
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