Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мхитарян не хочет уходить из «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не планирует в ближайшее трансферное окно менять клубную прописку. Ранее появилась информация, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью планирует выставить его на трансфер.

    В текущем сезоне 27-летний армянин принял участие лишь в четырех матчах, проведя в Премьер-лиге в общей сложности 105 минут. В сентябре хавбек выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче за сборную Армении.

    Мхитарян перешел в «МЮ» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила около 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2016 06:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 октября 2016, 13:20

      Не тот клуб. Гена отличный игрок, но не туда попал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11