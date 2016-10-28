Асхабадзе: «Не припомню более слабого чемпионата»

Экс-генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе совсем не удивлен тем, что столичная команда на данный момент лидирует в розыгрыше Премьер-лиги.

«Не удивляет. Но радует. Когда уходил, сказал ребятам на прощальной встрече в Тарасовке, что они достойны большего и все зависит от них самих, что все прошли огонь, воду и медные трубы. Перед началом сезона отмечал, что «Спартак» должен бороться за попадание в Лигу чемпионов. Что сейчас и происходит.

Почему? Первое. У команды один из самых сильных составов в лиге, но пока не хватает длинной скамейки. Второе. Соперники в борьбе за золото не усилились должным образом. Третье. Не припомню более слабого чемпионата с точки зрения конкуренции за места на самом верху таблицы», – заявил Асхабадзе.

После 11 туров «Спартак» делит первое-второе место с «Зенитом». На счету команд по 25 очков.