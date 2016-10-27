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    Луческу: «Результат матча с «Анжи» – стыдный и для меня, и для игроков «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился эмоциями от матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4), отметив, что петербуржской команде стыдно за результат данной встречи.

    – В этой победе есть заслуга «Анжи», они быстро адаптировались к тяжелому полю, были более агрессивны и амбициозны. Они заслужили сегодняшний результат. Начали вроде ничего, имели преимущество, потом начали проигрывать единоборства фланговые полузащитники – Мак и Шатов, – и мы начали терять преимущество на флангах. Возможно, все бы поменялось, если бы Дзюба забил с нескольких метров. Все закончилось с момента удаления Кержакова. Мне бы хотелось еще раз посмотреть этот эпизод с повторами.

    Потеряли полностью спокойствие, организацию игры, начали делать искусственные офсайды, которые несвойственны нашей обороне. Делали передачи, которые соперник перехватывал, и в конце-концов забил. Сожалею, что не проиграли достойно. Должны были сказать, что вы сильнее, пожать руку сопернику и исключить эпизод в конце. Это единственное, о чем я сожалею. Хотелось бы пройти дальше, но в последнее время у нас тяжелые условия – большая группа игроков травмирована, есть футболисты, которых я еще не видел в деле. К Данни, Файзулину и Рязанцеву присоединились Кришито и Смольников, Сейчас еще выбыл Хави Гарсия. Нам нужно сплотиться и доказать, что мы можем выходить из таких ситуаций. Что касается результата в Кубке, то что 4:0, то 4:1 – нет значения с точки зрения турнирной ситуации.

    – Что было в раздевалке после матча?

    – Был разговор с командой. Он оказался более длинным, чем обычно. Это было очень важно. Я был недоволен жестом Нету в первом тайме: даже если арбитр остановил игру, это не позволяет ему толкать его. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает – но ты должен уступать достойно, тем более на таком высоком уровне. Нужно было по горячим следам проанализировать то, что сегодня произошло. Результат – стыдный и для меня, и для футболистов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.10.2016 20:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11375

      alp 27 октября 2016, 23:39

      судья конечно говнюк, но думается мне, что парни и так не собирались выигрывать. кубок для Зенита сейчас лишняя обуза

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 27 октября 2016, 23:36

      да и судейка помог Анжи, зачем удалять вратаря, там чистая жёлтая для Будкивского, а не Будковского (олени переводные)) за симуляцию...

      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 27 октября 2016, 23:23

      на мачт тв коментатор зануда ппц уберите его...
      поле отстой и зенит играл странно как будто пофиг на результат, уж поставили бы тогда молодежь?

      0
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 27 октября 2016, 23:04

      Лучше сейчас так, чем в следующем туре чемпионата. Есть над чем работать, Мистер.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 27 октября 2016, 22:51

      трудно постоянно не проигрывать когда на тебя настраиваются как на последний бой.Мне похеру на футбол,давно его не смотрю,так иногда могу еврокубки глянуть или сборную калечную нашу.Но тут всё и так ясно команда долго не проигрывает а без спадов никак.Вот это и есть тот спад.Но это не волнует никого.Как говориться назвался Зенитом - играй.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 27 октября 2016, 22:31

      Иногда у нас получается побеждать сильные команды,но результат на самом деле неожиданный,но очень приятный для нас!))

      -1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 27 октября 2016, 22:17

      За что любят футбол? В принципе-скучная игра. Если бы всегда выигрывали сильнейшие-никто бы не смотрел. Но-ногами играть трудно. И получаются неожиданные результаты. Поэтому и смотрят-ждут чуда. И выигрыша дурной ставки.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 27 октября 2016, 22:17

      Так и было задумано, но перестарались, аж 4 пропустили.

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > vvv246 27 октября 2016, 23:39

      В своём уме или со слухом проблемы? Комментатор по русски сказал ещё в начале матча что в Махачкале проливные дожди 4 дня шли. Причём тут Даги поливали поле? И второе, на матч выходили при счете 0:0 и поле было одинаковое для всех.

      2
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 27 октября 2016, 22:16

      Анжи мои поздравления!!!!

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 27 октября 2016, 22:11

      Проигрыш не позор,но 0:4, переходит всякую грань,стыдно...

      1
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