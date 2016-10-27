Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Асхабадзе: «Чуть ли не впервые за последние годы «Спартак» является фаворитом в дерби против ЦСКА»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе накануне матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА выразил мнение, что подопечные Массимо Карреры являются фаворитами московского дерби. Напомним, встреча пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Думаю, что «Спартак» является фаворитом в предстоящем дерби чуть ли не впервые за последние годы. В составе обеих команд возможны ощутимые кадровые проблемы, но и на этом фоне я отдам предпочтение красно-белым. Последние матчи показали, что с характером у «Спартака» сейчас тоже все более или менее в порядке», – сказал Асхабадзе.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2016 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 октября 2016, 19:51

      Надеюсь на победу Спартака.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Алихан95 27 октября 2016, 19:10

      спартак вперед!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11