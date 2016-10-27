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    Кущенко: «Гинер давно мог бы заниматься чем-то другим, но очень любит футбол и сейчас пишет историю ЦСКА»

    Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о возможной продаже владельцем ЦСКА Евгением Гинером московского клуба, выразив мнение, что вскоре финансовые проблемы 56-летнего функционера будут решены.

    «Евгений Гинер очень любит футбол. Он уже давно мог бы заниматься чем-то другим, но сейчас пишет историю ЦСКА. Конечно, у всех бывают проблемы, в том числе и финансовые, но, будем надеяться, они вскоре решатся.

    Гинер построил замечательный стадион – я был на открытии «Арены ЦСКА». Мне очень нравится, когда стадион специализированный: для футбола, для баскетбола, для хоккея. «Арена ЦСКА» – отличный стадион европейского уровня», – сказал Кущенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2016 18:14
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