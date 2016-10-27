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    Молло, Игорь Денисов и Миранчук – в стартовом составе на встречу «Крыльев Советов» и «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы, в которых «Крылья Советов» и «Локомотив» выйдут на матч 1/8 финала Кубка России.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Мбакогу, Корниленко.

    Запасные: Павлов, Лория, Башкиров, Чочиев, Паскуато, Зинков, Маргасов, Божин.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Михалик, Майкон, Самедов, Фернандеш, Миранчук.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Лапшов, Шишкин, Ротенберг, Логашов, Коломейцев, Игнатьев, Касаев, Ндинга, Шкулетич, Хенти.

    Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Металлург» в Самаре. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    27.10.2016 17:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 октября 2016, 17:54

      Два Денисова в составе - жди беды

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    • ...
      Рейтинг: +19

      Lucky man777 27 октября 2016, 17:45

      ждем хорошей игры.

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