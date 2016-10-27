РФПЛ обсудит варианты изменения лимита на легионеров в январе

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в январе будут обсуждены варианты изменения лимита на легионеров. Напомним, на данный момент в матче чемпионата России на поле могут находиться не более шести легионеров.

«Как уже говорил президент РФС, вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко, до конца текущего чемпионата лимит останется неизменным. В соответствии со «Стратегией развития футбола до 2030 года», в январе пройдет конференция РФС, на которой планируется утверждение основных направлений развития профессионального российского футбола, в том числе рассмотрение вариантов лимита», – сказал Прядкин.