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    Промес не вызван в сборную Голландии на матчи с Бельгией и Люксембургом

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд определился со списком игроков, которые смогут сыграть в матчах отборочного этапа к ЧМ-2018 против Бельгии и Люксембурга.

    Стоит отметить, что в заявке национальной команде отсутствует полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который пропустил несколько матчей РФПЛ из-за травмы.

    Вратари: Мартен Стекеленбург, Мишель Ворм.

    Защитники: Дейли Блинд, Джеффри Брума, Вирджил ван Дейк, Рик Карсдорп, Йоэл Вельтман, Теренс Конголо, Йетро Виллемс.

    Полузащитники: Йорди Класи, Мемфис Депай, Дэви Классен, Дэйви Проппер, Барт Рамселар, Арьен Роббен, Стейн Схаарс, Уэсли Снейдер, Тонни Вильена, Джорджиньо Вейналдум.

    Нападающие: Бас Дост, Люк де Йонг, Венсан Янссен.

    Источник: Twitter

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    27.10.2016 16:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 27 октября 2016, 19:08

      Ох, и слава Богу. Здоровее останется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 октября 2016, 17:56

      Целее будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 27 октября 2016, 17:34

      Правильно, пока отдохни,
      На досуге коням пару штук запни.

      2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 октября 2016, 17:26

      У него все еще впереди.

      2
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 27 октября 2016, 17:23

      Вот и отлично, целее будет для игр за Спартак!

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