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    «Атлетико» предоставил «Ростову» 500 билетов на матч Лиги чемпионов

    Директор департамента по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут сообщил, что мадридский клуб предоставил порядка 500 билетов «Ростову» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «По правилам, установленным УЕФА для Лиги чемпионов, клуб должен предоставить до 5% билетов для гостевого сектора. «Ростов» запросил у нас около 500 билетов, включая VIP-сектор и основные трибуны. Мы, безусловно, предоставили им эти билеты, сейчас за их продажу отвечает уже непосредственно ростовский клуб. Что касается мер безопасности, они будут стандартными, поскольку число болельщиков «Ростова» не будет превышать 500 человек», – сказал Анаут.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2016 15:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 27 октября 2016, 16:05

      Столько не поедут

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Munez89 27 октября 2016, 17:11

      Им ехать не надо,они там живут)))

      -2
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