Прядкин: «Посещаемость некоторых клубов РФПЛ вызывает озабоченность»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин признался, что озабочен тем, что на некоторые команды в чемпионате России ходит малое количество болельщиков.

«Чемпионат проходит на достойном спортивном уровне. Конечно, вызывает озабоченность посещаемость матчей некоторых клубов, которым вместе с Премьер-лигой надо активнее работать в данном направлении. Не до конца отрегулированы вопросы, связанные с деятельностью контроллеров-распорядителей, их взаимодействия с полицией, над чем мы сейчас совместно с РФС работаем», – сообщил Прядкин.