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    Газизов: «Уфе» нужно гнать прочь мысли о победе в Кубке России»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о перспективах команды в Кубке России после победы над «Тереком».

    «Для любой команды второй по значимости турнир в России важен, более короткого пути к титулу нет. Для нас Кубок России важен. Победа над таким соперником, как «Терек», далась нам нелегко. Мысли о победе в Кубке России надо гнать прочь, если они даже приходят. Надо просто готовиться к каждому матчу. Я полностью поддерживаю Гончаренко в том, что мы работаем от матча к матчу.

    Именно следующий матч самый важный для нас. Так дальше и будет. Когда настанет серия четвертьфиналов, тогда будем на эту встречу настраиваться, а наперед пока загадывать не будем», – сказал Газизов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2016 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 28 октября 2016, 07:16

      гнать прочь

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