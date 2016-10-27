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    Билан: «Матч ТВ» после снятого с эфира «Свистка» стал центром вселенского скандала»

    Креативный продюсер телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о причинах срыва программы «Свисток».

    – Обсудим программу «Свисток».

    – Прекрасная программа.

    – Я про единственный выпуск. Точнее, невыпуск.

    – Все шло своим чередом, когда я вдруг поняла, что мы в центре очередного вселенского скандала из-за якобы снятого с эфира «Свистка» после матча «Зенит» – «Спартак». Позвонила Акулинину. Он сказал, что у Батурина пропал голос, он заболел, отменил гостя и программу, но слишком поздно сообщил об этом, чтобы найти другого ведущего. Из-за этого «слишком поздно» у меня возникли претензии. Больше сказать нечего. Никакого умысла и конспирологии. Но то, что мы рождаем столько слухов и пересудов, мне нравится.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.10.2016 12:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 27 октября 2016, 17:51

      Канделаки: Не свистеть, денег не будет.
      И про прямой эфир забудут.
      А голос пропал?
      Ушёл на первый какнал.

      0
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      Рейтинг: +1860

      mahan 27 октября 2016, 15:06

      Просто матч тв принадлежит газпрому, кто же себя ругать то будет. Все все давно уже поняли. В нашем футболе все продается и покупается.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1860

      mahan > Ardenn 30 октября 2016, 12:08

      Олень ты. Сходи полечись. Спартак тратит свои деньги на воспитание молодежи, и стадион построил давно без выпрашивания денег у государства. А у Вас Сколько сейчас своих воспитанников играет РФПЛ или в Европе ??? Редкая команда в РФПЛ в которой нет воспитанников Спартака, в том числе и в вашей. А вы только тратите деньги на взятки судьям, покупку дорогих легионеров, а для сборной страны, что вы сделали? сколько сейчас в сборной играет ваших воспитанников??????

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 октября 2016, 13:25

      Свисток уже Тина взяла! Больше никому не досталось

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > panmon 27 октября 2016, 13:27

      Тина этот свисток(язык), засунула себе в "гудок"(ж....у)

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 октября 2016, 13:06

      Газпром и сюда дотянулся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj > Диктор 27 октября 2016, 13:40

      а зачем тянуться это и есть Газпром-медия, там когда надо все сразу языки в жопу засовывают, зарплату то получать хочется.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 октября 2016, 13:05

      "ВСЕЛЕНСКИЙ скандал", какое болезненное самомнение. Кому ваш "Свисток", кроме как в России, да и то меньшинству нужен.
      Весь мир замер в ожидании, что изречет Канделаки, ХА-Ха-Ха.

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 27 октября 2016, 13:20

      Человек сутрировал, а ты тут как тут... Бедный, наверное устал выискивать "необходимые" новости в ленте!?)
      Вот твои то комменты точно никогда не вызовут вселенского скандала, так что расслабься!!!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > filosof sparty 27 октября 2016, 13:25

      1. Не напрягался.
      2. Своими комментами вызвать скандал-не ставил такой цели.
      3. Куда Родина Мать зовет?

      -3
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 27 октября 2016, 12:54

      Да че там обсуждать, сами всё видели!

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 27 октября 2016, 12:50

      пиар-ход

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zenit-84 27 октября 2016, 13:00

      Просто, настоятельно не рекомендовали, ссыкуны.

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