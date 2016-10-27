Червиченко: «Только у идиотов мое имя связано с периодом «Спартака» без трофеев»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил свою работу на посту, не согласившись с мнением, что при нем клуб показывал неудовлетворительные результаты.

«Я пришел в команду в середине 2000-го и как раз в сезоне-2001 занимался выстраиванием хозяйственной работы, оформлением и реконструкцией Тарасовки, выяснением вопросов о телеправах и другими внутренними проблемами. Трансферами в основном занимался Шикунов вместе с Романцевым — мне только приносили готовое решение, за которое надо заплатить и получить какую-то гарантию того, что эти футболисты будут хорошо играть или мы их можем хорошо перепродать, а лучше и то, и другое. В то время мы взяли много легионеров — не всех, может быть, правильно использовали, не все пригодились, кто-то не раскрылся, а кто-то оказался гораздо хуже. Мы же не сеткой с улицы возили — были показатели для того, чтобы их подписывать.

Теперь для «Спартака» третье место успехом считается. При мне такого не было, чтобы команда была без медалей или Кубка, а сейчас это норма. Говорят, что «Спартак» я развалил, но что же тогда происходит сейчас? Это у идиотов мое имя связано со спартаковским периодом без трофеев», – заявил Червиченко