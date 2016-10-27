Первак: «Рано короновать «Спартак». Все уже привыкли к тому, что команду постоянно лихорадит»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отметил, что ему нравится уровень игры команды в нынешнем сезоне, однако считает преждевременным говорить о вероятном чемпионстве красно-белых.

«Мне нравится, как в нынешнем розыгрыше чемпионата России играет «Спартак». Очевидно, красно-белые выглядят куда лучше, чем в прошлом сезоне, но все равно чего-то в игре команды не хватает. Была неудачная серия из трех поражений, после которых последовали две победы подряд с минимальным счетом 1:0. От «Спартака» всегда ждешь более убедительной, уверенной игры и результата. Нравится, как управляет командой Массимо Каррера.

Короновать красно-белых рано. Даже если «Спартак» обыграет ЦСКА в предстоящем дерби, это – не повод говорить о чемпионстве в этом сезоне. Подобные разговоры возникают каждый год, но я их не разделяю. Впереди много матчей, и все уже привыкли к тому, что «Спартак» постоянно лихорадит, у команды отсутствует стабильность», – заявил Первак.